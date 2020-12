Magnago... che riciclone. Già, perché il paese del nostro territorio è entrato a fare parte, ufficialmente, della classifica, appunto, dei 'Comuni Ricicloni Lombardia 2020'.

Magnago... che riciclone. Già, perché il paese del nostro territorio è entrato a fare parte, ufficialmente, della classifica, appunto, dei 'Comuni Ricicloni Lombardia 2020', la lista redatta ogni anno da Legambiente per premiare le realtà che si sono distinte nella raccolta dei rifiuti. "Il nostro Comune è tra quelli che sono stati capaci di raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata (in particolare, abbiamo sfiorato l'85%) e che hanno ridotto la quota di rifiuti media sotto i 75 kg per abitante all'anno di rifiuto secco, conquistando il titolo di 'Comune Rifiuti Free - dice il sindaco Carla Picco - E’ un grande risultato, di cui tutti dobbiamo sentirci orgogliosi: solo grazie all’impegno quotidiano della stragrande maggioranza dei cittadini e al rispetto delle regole è stato possibile adottare e mantenere la tariffa puntuale e aumentare costantemente la raccolta differenziata in questi ultimi anni". Un impegno che sta portando risultati tangibili non solo per l’ambiente, ma anche per il portafoglio dei cittadini, "Perché ci ha permesso di contenere la tassa rifiuti a livelli molto inferiori rispetto agli aumenti che si sono registrati nei comuni del nostro territorio - conclude - Il nostro compito è ora quello di aumentare gli sforzi già in corso per combattere l’abbandono abusivo di rifiuti nei nostri boschi. Pochi delinquenti non possono sporcare il grande lavoro di tante persone".

