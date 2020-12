Tre uffici e uno spazio comune per attività conviviali e sociali. Da alcuni mesi il Comune di Villa Cortese può disporre di uno spazio polivalente a due passi dal Municipio.

Tre uffici e uno spazio comune per attività conviviali e sociali. Da alcuni mesi il Comune di Villa Cortese può disporre di uno spazio polivalente a due passi dal Municipio frutto dell'operazione legata alla realizzazione di una palazzina per finalità abitative e con spazi di commercio al pianterreno. L'esigenza, per l'Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Barlocco, era di sottoporre l'uso di quegli spazi ad opportuna regolamentazione della loro fruizione. Adesso è tutto nero su bianco nel regolamento approvato di fresco dal consiglio comunale. "Uno spazio - spiega il primo cittadino - lo abbiamo destinato alla Pro Loco in modo stabile, vi sono poi altri due uffici che saranno invece destinati a rotazione ad altre associazioni. In più abbiamo una sala comunale polivalente in cui, peraltro, abbiamo già fatto alcune iniziative come le vaccinazioni, che potrà essere usata per eventi di carattere aggregativo". No, invece, all'utilizzo di quegli spazi per riunioni di tipo politico come era stato invece chiesto dall'opposizione di 'Nuovamente Villa'. "Abbiamo ritenuto - prosegue Barlocco - che per l'indizione di riunioni di quel tipo vi sia già l'ampia disponibilità della sala civica".

