Concorso Presepi 'Virtuale'

L'idea dei ragazzi del Comitato Rioni di Bernate Ticino di organizzare un Concorso Presepi – Virtual Edition. Chi vincerà?

In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, ritagliare attimi di quotidianità diventa essenziale per non perdere la magia del periodo più atteso dell’anno: il Natale. Nasce da qui l’idea dei ragazzi del Comitato Rioni Bernate Ticino di organizzare un Concorso Presepi – Virtual Edition. Da diversi anni il Comitato propone il presepe vivente itinerante per le vie del paese: un momento di preghiera, tradizione e incontro per tutta la comunità. Non potendo vivere questo momento prima del Natale, si è pensato ad un’alternativa che permetta di sentirsi uniti, viaggiando casa per casa per condividere “virtualmente” lo spirito natalizio. Le foto dei presepi in gara saranno on line, in forma anonima, (sulle pagine social del Comitato Rioni Bernate Ticino) dal 18 al 23 dicembre e chi riceverà più “mi piace” salirà sul podio. Il 25 dicembre verranno pubblicate le tre foto che avranno ottenuto più like. Seguite il concorso sui canali social di Comitato Rioni Bernate Ticino.

