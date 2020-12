Presentato dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, il 'Piano vaccini Covid' per la Lombardia e Milano. Si partirà, come anticipato, il 27 dicembre.

Una partenza simbolica, ma, comunque, un primo importante passo dopo il lungo e difficile anno di emergenza Covid-19. Si comincerà, infatti, come da previsione il 27 dicembre con la campagna vaccinale contro il Coronavirus. E toccherà, allora, anche alla Lombardia dare il via a questo importante momento. "Partenza simbolica molto significativa - ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - Nella nostra Regione, quindi, il 27 mattina, all'ora che ci comunicherà il commissario, arriveranno a Niguarda 324 fiale e il materiale di consumo per 1620 dosi di vaccino, che verranno trasferiti in 14 siti nella Regione. Era corretto che, anche simbolicamente e mediaticamente, l'avvio avvenisse in tutte le province". A Milano, poi, si dovrebbe partire attorno alle 11 e i primi a sottoporsi saranno i presidenti degli ordini dei medici, i presidenti degli ordini degli infermieri, così come gli oss e gli addetti ai servizi, oltre ad alcuni rappresentanti delle Croci. In questa fase la vaccinazione sarà gestita col personale della Regione, poi probabilmente se ne occuperà il personale in via di assunzione dal commissario. La seconda fase, stando a quanto rivelato in conferenza stampa, prevede la vaccinazione di varie categorie (si arriverà al 15% della popolazione): ultra 60enni, persone con severa comorbidità, immunodeficienza e/o fragilità gruppi a rischio più elevato di grave malattia o morte e insegnanti e personale scolastico 'ad alta priorità'. La terza fase (per il 50% di copertura di popolazione cumulata) sarà per insegnanti residui, lavoratori di servizi essenziali, carceri e luoghi di comunità, persone con comorbidità moderata di ogni età. Quarta fase, il resto della popolazione.

