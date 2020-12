Ancora dolore per due decessi

Due nuovi decessi, 72 cittadini positivi, 3 in più rispetto al giorno precedente. Le persone ricoverate sono 5 ma crescono anche i guariti.

A fronte di una situazione abbastanza stabile tra nuove positività e guarigioni, ieri, la comunità di Inveruno e Furato si è trovata ancora una volta a piangere un doppio decesso per Coronavirus.

"Purtroppo oggi altre notizie dolorose - commenta senza mezzi termini il sindaco Sara Bettinelli - Due nostri concittadini positivi sono mancati all’affetto dei loro cari.

Ai familiari le nostre più sentite condoglianze.

I concittadini positivi sono 72; 3 nuovi cittadini rispetto a ieri sono risultati positivi.

Delle persone positive 5 sono ricoverate in strutture ospedaliere del territorio.

Le persone in quarantena obbligatoria sono 45.

9 quest’oggi sono i nostri concittadini ufficialmente guariti o per esito negativo al tampone di verifica o per decorrenza dei 21 giorni, gli ultimi 7 dei quali senza sintomi.

Una notizia di cui veramente ci felicitiamo. Continuiamo ad usare responsabilità e buon senso! Non possiamo permetterci passi falsi.

Vi ringrazio come sempre per la vostra fondamentale collaborazione".

