Quasi 700 voti a ‘Il Guado’

Un grande successo, una condivisione collettiva, sinonimo dell'affetto del territorio per il'Guado': "Sesti in Città metropolitana in 14 giorni! Solo voti online: 675 volte grazie!”.

Che fosse una sfida difficile, lo si sapeva, visto il poco tempo e le difficoltà del periodo di riuscire a coinvolgere. Ma il risultato delle votazioni de ‘Il Guado’ tra i ‘Luoghi del Cuore’ del FAI lasciano Francesco Oppi comunque molto soddisfatto: “Una gara spettacolare. Come Ayrton! - commenta - Sesti in Città metropolitana in 14 giorni! Solo voti online: 675 volte grazie!”. In un certo senso, la struttura, era ed è già un ‘Luogo del Cuore’ per decine di persone. La Cascina del Guado, che si affaccia sulla sponda del Naviglio, a Robecchetto con Induno, dal 1969 “fervente cenacolo culturale e artistico, volto alla ricerca e all’approfondimento delle nuove forme espressive”, infatti, è davvero un posto suggestivo e unico. La ‘competizione’ online del progetto di sensibilizzazione del FAI permette ai cittadini di segnalare al FAI i luoghi che meritano tutela e valorizzazione, votandoli e facendoli votare durante il censimento. Più numerosi sarebbero stati i voti, più il FAI avrebbe potuto portare questo luogo all’attenzione locale e nazionale e un sostegno economico per i vincitori: per il Guado potevano essere fondamentali per il grave danneggiamento al pozzo (dal 2017 senza disponibilità di acqua potabile), il tetto e alcune infiltrazioni. “Il Guado è una delle iniziative culturali e artistiche più importanti e originali scaturita dal ‘68 in Italia”, ci ricorda Francesco Oppi. In tanti, anche come istituzioni, si sono prodigati per coinvolgere nelle votazioni, tra cui sindaci e cittadini di Robecchetto, Turbigo, Castano Primo e Inveruno. Di certo, un successo e un entusiasmo che non andrà perso!

