La speranza rinasce dai bambini

Ci sono gesti che racchiudono molto più delle parole, doni che scaldano il cuore, delicatezze più dolci di una carezza e un abbraccio ora negato. Nel reparto di 'Medicina C' di Legnano, in questi giorni, è arrivato un bellissimo e inaspettato dono al personale medico e infermieristico del reparto.

I bambini della scuola 'Strobino' di Cerro Maggiore hanno voluto lasciare un gesto, in vista di questo strano Natale, per loro e per tutti i pazienti: dei disegni natalizi, con auguri, colori, alberi e decorazioni con cui son state decorati le pareti del reparto, allestiti con cura e attenzione dal personale infermieristico realizzando suggestivi 'alberi' festosi. In un momento così, dopo un anno tanto delicato in cui ognuno di loro ha vissuto e convissuto con tanta sofferenza silenziosa, è un inno di speranza e gioia, per guardare a un 2021 migliore.

