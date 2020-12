Saturimetri dal Comune

Per fronteggiare a dovere l'emergenza Covid-19, la giunta comunale del sindaco Massimo Cozzi ha pensato di mettere a disposizione della popolazione di Nerviano dei saturimetri. Gli apparecchi saranno distribuiti tramite i medici di base.

Parola d'ordine, prevenzione. Per fronteggiare a dovere l'emergenza Covid-19, la giunta comunale del sindaco Massimo Cozzi ha pensato di mettere a disposizione della popolazione di Nerviano dei saturimetri. Gli apparecchi saranno distribuiti, sottolinea la giunta nella delibera di adozione dell'iniziativa, "Tramite i medici di famiglia operanti sul territorio comunale". La delibera ricorda che "Il saturimetro è un piccolo dispositivo che permette di misurare rapidamente e in modo non invasivo la saturazione dell'ossigeno nel sangue e contemporaneamente rileva la frequenza cardiaca dando informazioni preliminari sui parametri vitali legati alla funzionalità respiratoria". Da qui la scelta di "Mettere a disposizione dei medici un numero congruo di strumenti da distribuire agli assistiti in caso di necessità". Un progetto per il quale la giunta ha messo in campo la somma di 5.400 euro. "In tutto - spiega Cozzi - si tratta di una trentina di saturimetri da distribuire ai nove medici di base del nostro territorio; un piccolo gesto a cui, come sindaco, tengo in modo particolare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro