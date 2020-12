Si intitola 'Emergenza COVID: Niguarda Case-History', il libro in cui l'ospedale Niguarda di Milano, attraverso i suoi professionisti, racconta l’esperienza dei mesi di pandemia.

Si intitola 'Emergenza COVID: Niguarda Case-History', il libro in cui l'ospedale Niguarda di Milano, attraverso i suoi professionisti, racconta l’esperienza scientifica, culturale e umana dei mesi in cui, tra marzo e giugno 2020, tutto il Sistema Sanitario Regionale è stato coinvolto nel fronteggiare in prima linea la pandemia da Coronavirus. Testimonianze realizzate grazie al prezioso contributo di 'Cancro Primo Aiuto Onlus'. "Nonostante le difficoltà, si è sempre lavorato per assicurare le cure necessarie a tutti i pazienti, non solo quelli affetti da Covid - dicono - Siamo stati come funamboli in equilibrio su un filo; notti spezzate dal suono di ambulanze, la paura di non potercela fare e la certezza di riuscire a farcela insieme".

