Piccoli artisti, ma grandi creazioni. E, allora, dopo il lavoro vero e proprio di programmazione e realizzazione, ecco che, nei giorni scorsi, l'apposita giuria ha decretato i tre finalisti del concorso 'Il mio disegno di Natale - Natale a casa mia', rivolto ai bimbi delle scuole dell'Infanzia di Turbigo. Ad aggiudicarsi i premi (buoni spesa da utilizzare nei negozi del paese che hanno aderito e che saranno consegnati direttamente agli insegnanti di sezione, lunedì 21 dicembre, in occasione della visita del sindaco alle scuole) sono stati Rebecca Peluso (1^ classificata), Elia Griffanti (2°) e Egle Giglio (3^). “Ascoltando il mio cuore – ha commentato il primo cittadino Christian Garavaglia – avrei dovuto premiare tutti i bambini. Ogni disegno rappresentava un’emozione. Ringrazio tutte le famiglie che hanno aderito”.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro