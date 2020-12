Robecchetto Covid: continui miglioramenti

Situazione Covid-19 in continuo miglioramento a Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Il numero totale di positivi, infatti, si assesta a 23 persone - scrive il sindaco Giorgio Braga - E' vero che le notizie sono buone, ma ancora due giorni fa ci sono stati nuovi casi di positività.

Purtroppo, inoltre, in questa settimana abbiamo avuto un altro decesso legato alla pandemia che stiamo vivendo, desidero porgere a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze e tutta la vicinanza possibile alla famiglia ed ai parenti. Quest'ultimo decesso ha portato a 19 il numero totale dei defunti nella nostra comunità dall'inizio dell'anno. Continuiamo a rispettare le regole basilari indossando la mascherina, igienizzandoci frequentemente le mani ed evitando gli assembramenti".

