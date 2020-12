Vaccini antinfluenzali gratis fino a 18 anni

Ampliata l'offerta gratuita della vaccinazione antinfluenzale agli assistiti fino ai 18 anni di età. Lo ha stabilito Regione Lombardia.

Ampliata l'offerta gratuita della vaccinazione antinfluenzale agli assistiti fino ai 18 anni di età. Lo ha stabilito Regione Lombardia con la nota Protocollo G1.2020.0041516 del 04 dicembre scorso. Questa decisione è stata presa in considerazione della ampia disponibilità di vaccini Fluenz Tetra (i.e. vaccino spray per la prevenzione dell’influenza usato nei bambini e negli adolescenti) e della relativamente scarsa adesione della campagna vaccinale dedicata alla fascia di età 2-6 anni. Asst ha operato per garantire un adeguato numero di agende per soddisfare le richieste dei cittadini, ampliando l’offerta ove necessario; al momento risultano disponibili posti per sedute vaccinali in tutte le Asst. Informazioni presso Asst e Ast e dai pediatri e medici di base.

