Il calendario di 'Miss Nonna'

Nell’area eventi del ristorante 'Antica Romea' di Ravenna, si è svolta la presentazione del calendario dell’anno 2021 di 'Miss Nonna'. Il concorso 'Miss Nonna' è il primo evento nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della nonna, giunto quest’anno alla sua 16^ edizione, ideato da Paolo Teti nel 2005, quando il Parlamento Italiano istituì la 'Festa dei Nonni' (che ogni anno si festeggia il 2 ottobre), è una produzione Te.Ma Spettacoli, titolare ed esclusivista anche del concorso 'Miss Mamma Italiana'. Protagoniste degli scatti, realizzati dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2020 del concorso, capitanate dalla 60enne rodigina Lorella Bedon vincitrice assoluta di 'Miss Nonna 2020'. E tra le protagoniste, ecco anche signore milanesi: Claudia Sivora, 49 anni, impiegata, di Cornaredo, mamma di Vanessa di 25 anni e nonna di Dorian di 3 anni (è la vincitrice della fascia 'Miss Nonna Sorriso 2020') e Gigliola Cordara, 55 anni, casalinga, di Rho, mamma di Monica e Domenico, di 37 e 25 anni, e nonna di Vittoria (vincitrice della fascia 'Miss Nonna Fashion 2020').

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro