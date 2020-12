"Si ferma la discesa"

Il trend di discesa quindi si è praticamente quasi fermato. Trend stabile confermato anche dal rapporto % nuovi positivi / nuovi tamponi.

Un'analisi precisa, numerica, dettagliata. La pagina gestita da ricercatori ed analisti 'Predire è meglio che curare' torna ad analizzare l'andamento del Coronavirus nel nostro Paese. "L'8 dicembre abbiamo postato quello che poteva essere l'andamento futuro dei contagi giornalieri normalizzati. Oggi, dopo 8 giorni, vediamo come vanno realmente le cose (per comodità vi riporto il grafico postato l'8 dicembre a sx vs. il grafico aggiornato a oggi a dx) - commentano - Per questa finestra temporale (8-15 dic.), avevamo previsto 39.600 casi normalizzati. Ne abbiamo registrati ufficialmente 39.820. Vi ricordo che parliamo sempre di casi normalizzati (i.e., resi indipendenti dalla variabile: numero di tamponi giornalieri). Il trend di discesa quindi si è praticamente quasi fermato. Trend stabile confermato anche dal rapporto % nuovi positivi / nuovi tamponi (grafico2-linea azzurra). Non vogliamo che quelle curve tornino a salire quindi sempre alta l'attenzione e la responsabilità personale e collettiva!"

