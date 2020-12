"Distanti, ma presenti..."

L’Open day raddoppia e diventa virtuale. Le scuole 'S. Caterina' e 'F. Baracca' online con attività dedicate a bambini e ragazzi, per far conoscere l'istituto.

Le scuole primaria 'S. Caterina' e secondaria di primo grado 'F. Baracca' hanno organizzato alcune attività online per presentarsi ai bambini e ai ragazzi che inizieranno a settembre prossimo la classe prima. L’appuntamento per i piccoli è per venerdi 18 dicembre alle 18, quando con alcune attività gli alunni delle classi quinte si rivolgeranno ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia. Insieme si andrà alla scoperta del mondo allegro delle forme e dei colori, si ascolterà una storia speciale, si entrerà in un bosco inglese e si conosceranno i segreti del coding per giocare e imparare. Il tutto per crescere con stile e curiosità, due ingredienti che non devono mancare. Per conoscere meglio la scuola secondaria di primo grado “F. Baracca” l’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle 10.30, sempre online sulla piattaforma di Google Meet. I laboratori interattivi preparati vedranno gli alunni alle prese con la Gamification, coinvolgenti proposte per apprendere attraverso il gioco, ma anche con attività con le lingue inglese, francese, tedesco e latino; ci sarà inoltre la possibilità di andare a teatro e ascoltare musica. Sulla scia dell’interesse destato dagli incontri di novembre con i genitori e in risposta alle numerose richieste pervenute, si propongono quindi per le scuole di Magenta queste altre opportunità di incontro. Il Dirigente Scolastico Davide Basano è convinto che “Nonostante la modalità diversa, l’Istituto possa essere ugualmente propositivo e vicino alle famiglie, aprendo virtualmente le sue porte. I nostri alunni e i loro insegnanti hanno messo in campo le loro competenze per far fronte a questa nuova sfida, che accorcerà le distanze e saprà coinvolgere tutti”.

Link per la scuola 'S. Caterina': https://meet.google.com/odv-nrzn-yvp

Link per la scuola 'F. Baracca': https://meet.google.com/ary-uzko-cyj

Per informazioni: protocollo [at] icscarlofontana [dot] edu [dot] it; www.icscarlofontana.edu.it

