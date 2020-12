Air Senegal: Malpensa-Dakar

Air Senegal lancia il volo Milano Malpensa-Dakar il 17 febbraio 2021. Sarà l'unica compagnia aerea ad operare, tutto l'anno, tre voli di linea settimanali tra le due città.

Air Senegal ha annunciato che inizierà ad operare tre nuovi voli di linea settimanali non-stop tra Milano Malpensa e Dakar a partire da mercoledì 17 febbraio 2021. I nuovi voli sono già in vendita sui canali GDS con tariffe pubblicate per tutte le destinazioni Air Senegal raggiungibili via Dakar. L'orario offre comodi collegamenti in entrambe le direzioni verso Abijan (ABJ), Bamako (BKO), Conakry (CKY), Banjul (BJL), Ziguinchor (ZIG) e Nouakchott (NKC). Il volo sarà operato utilizzando il nuovissimo Airbus A321 configurato con 16 posti in business class (con sedili flat bed) + 149 in classe economica. Air Senegal è la prima compagnia aerea africana a utilizzare un aeromobile narrow body con un prodotto premium come il sedile/letto nella cabina business. A bordo, la compagnia offre l'accoglienza unica Teranga, ovvero la leggendaria ospitalità e cucina senegalese. Inoltre, Air Senegal ha creato interessanti tariffe di lancio sia per la classe economica, sia per la business class. I passeggeri potranno usufruire della franchigia bagaglio gratuita di 2 pezzi (23 kg + 23 kg) per tutte le destinazioni Air Senegal da / per Milano e usufruire del Teranga Loyalty Program lanciato di recente dalla compagnia aerea. AVIAREPS si occupa delle attività di promozione delle vendite di Air Senegal nel mercato italiano, francese e spagnolo. Air Senegal - La nuova compagnia aerea nazionale, Air Senegal, si pone come obiettivo la leadership nel trasporto aereo dell'Africa occidentale, facendo affidamento sull'aeroporto di Dakar (Blaise Diagne International Airport) che funge da principale hub aeroportuale che collega l'Europa all'Africa occidentale. La sua mission è servire le destinazioni nazionali e internazionali che contribuiscono alla crescita dell'aviazione africana. La compagnia aerea è radicata nella cultura senegalese e nello spirito Teranga. I suoi obiettivi primari sono la sicurezza, l'affidabilità e il servizio clienti. La compagnia aerea attualmente dispone di una flotta di due Airbus A330-900Neos, due Airbus A321, due Airbus A319 e due ATR 72-600 che operano in Africa occidentale, Marocco, Africa centrale, Francia, Spagna e presto in Italia. Recentemente ha effettuato un ordine per 8 Airbus A220-300 al Dubai Air Show 2019 per alimentare la sua crescita di espansione a lungo termine.

