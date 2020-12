"Più attenzione al trasporto pubblico"

'Noi con l'Italia' Magenta: "ATS è stata voluta anche per una visione ad una mobilità ecologica, e Magenta rimane nel nostro territorio ancora oggi, l’unica città con 2 linee urbane di servizio Bus".

ATS (Azienda Trasporti Scolastici) svolge per la nostra città e per tutto il territorio un grande servizio, soprattutto a beneficio dei nostri Studenti come servizio di “scuolaBUS”, ma anche per tutte le persone che abbiano necessità di spostarsi tra le frazioni e nella città per un collegamento tra i servizi quali Comune, ospedale, Centro, Mercato settimanale, ecc...

Questa società, nata da una idea dell’allora Sindaco Del Gobbo e dall’Assessore Lami, i quali, dando ascolto ad un bisogno da parte di molti cittadini che da una parte esprimevano il desiderio di poter accedere alla città e ai suoi tanti servizi, e dall’altra agli studenti per un veloce collegamento tra tutti gli istituti scolastici, sono stati in grado di

rispondere ai bisogni di spostamento avvicinando tutti ai molti servizi offerti dalla città.

Inoltre ATS è stata voluta anche per una visione ad una mobilità ecologica, e Magenta rimane nel nostro territorio ancora oggi, l’unica città con 2 linee urbane di servizio Bus.

Il gruppo NCI sta seguendo da tempo tutta la vicenda ATS, con tutte le problematiche di sopravvivenza che negli anni sono accorse e che, soprattutto in questo anno di grande difficoltà, dovute a “fermi” o “riduzioni” obbligate, a causa della Pandemia da virus Covid-19, si sono ulteriormente complicate; al punto da vedere dimissionario tutto il CDA, causando cosi la seria possibilità ad una definitiva chiusura della Società, con il conseguente STOP a tutto il prezioso servizio da esso svolto.

La nostra prima preoccupazione però va ai 10 dipendenti attualmente impiegati in ATS, e vorremmo al proposito fare un plauso al nostro Sindaco Calati, che ha lavorato molto bene sia trovando un accordo col Dott. Pinna (ex Ad di ATS) convincendolo ad accettare il difficile compito di Amministratore Unico, che coinvolgendo tutti i Sindaci dei Comuni soci, per concordare la decisione unitaria nel proseguire al sostegno di ATS rinnovando le proprie quote societarie, in modo da garantirne una continuità economica, e salvaguardare cosi, la Società.

Il Gruppo NCI in questo scenario, continuerà quindi con ulteriore impegno nel proprio coinvolgimento in questa avventura, affiancandosi al Sindaco Calati, e al Dott. Pinna, nel cercare una soluzione alle molte problematiche, proponendo soluzioni mirate, che potrebbero già da subito, dare degli asset operativi per una possibile soluzione economica della società, come ad esempio: un collegamento tra gli ospedali della nostra ASST: Legnano/Cuggiono/Magenta/Abbiategrasso, oppure, il valutare una possibile

modifica dello statuto attualmente in essere, in modo da allargare ulteriormente il campo di attività della società stessa.

Tutto questo, noi crediamo, se operato per tempo, potrebbe essere la salvezza per tutti i dipendenti, e la salvezza di un servizio prezioso a tutta la cittadinanza

