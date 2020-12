Nerviano: test sierologici Covid

Il locale è stato individuato. Ora si attende di sapere chi effettuerà il servizio di test sierologico e tamponi per l'identificazione del virus Sars Cov2 a beneficio dei cittadini.

Il locale è stato individuato. Ora si attende di sapere chi effettuerà il servizio di test sierologico e tamponi per l'identificazione del virus Sars Cov2 a beneficio dei cittadini. Un nodo che l'Amministrazione comunale di Nerviano retta dal sindaco Massimo Cozzi conta di sciogliere promuovendo una manifestazione d'interesse. "L'Amministrazione comunale - si legge in una nota diffusa dal Comune - considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, mette a disposizione gratuitamente un locale sito presso la vecchia scuola di via dei Boschi per l'effettuazione dei test a cittadini residenti che, spontaneamente, decideranno di sottoporsi al prelievo e ne sosterranno l'intero costo a prezzi agevolati". Le manifestazioni di interesse da parte dei laboratori interessati a svolgere questo servizio di indubbia rilevanza sociale potranno pervenire fino alle 12 dell'11 gennaio 2021.

