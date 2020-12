Nel vederli tutti insieme, impegnati a costruirsi un futuro che è poi legato a doppio filo alla possibilità di far crescere ulteriormente la città, gli si è allargato il cuore.

Nel vederli tutti insieme, impegnati a costruirsi un futuro che è poi legato a doppio filo alla possibilità di far crescere ulteriormente la città, gli si è allargato il cuore. Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice esce a suon di sorrisi dalla edizione numero 34 della 'Giornata dello studente', dove sono stati consegnati circa 200 mila euro frutto del buon cuore di alcune realtà come "Città di Legnano- Palazzo Malinverni", " Famiglia Legnanese" e altri donatori. "A voi ragazzi - ha detto il primo cittadino - auguro di usare al meglio queste borse di studio nel grande viaggio della vita, sono borse con dentro una cosa visibile , le risorse economiche, e una invisibile ma ancora più preziosa, la fiducia che la comunità e i donatori ripongono in voi". E a loro ha riservato, oltreché il suo entusiastico appoggio, anche un consiglio: "Correte per il mondo, imparate e mettete a frutto i vostri talenti e quando arriverà la chiamata della vostra comunità, ricordate la vostra casa, le vostre radici, noi saremo qui ad aspettarvi". Da un giovane che, con il suo impegno all'insegna della fedeltà ai valori di una comunità responsabile, è riuscito a spiccare il volo fino alla poltrona principale di palazzo Malinverni è arrivato, quindi, un invito a quanti, un giorno, potrebbero anche avere nella città ruoli istituzionali. Ma, anche senza averne, e in ogni caso, un ruolo trainante nell'evoluzione del tessuto sociale, economico e culturale di Legnano.

