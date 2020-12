Roma passa al San Luigi

Nel primo match della storia biancorossa trasmesso dalle telecamere di RaiSport, è l’Acqua&Sapone Roma a imporsi al San Luigi con un risultato netto.

Nel primo match della storia biancorossa trasmesso dalle telecamere di RaiSport, è l’Acqua&Sapone Roma a imporsi al San Luigi con un risultato netto: la Futura Volley Giovani incassa uno 0-3 amaro (il primo della stagione), soprattutto per un altro finale di set – il primo – non concretizzato, l’ennesimo di questa stagione che vede le biancorosse stentare nei finali punto a punto.

I tre set point conquistati con fatica e con una grande attitudine difensiva, assorbiti e ribaltati dalla concentrata formazione giallorossa, hanno indirizzato psicologicamente il resto della contesa: le padrone di casa hanno trovato ben poco spazio per emergere, schiacciate da una seconda linea preparata a ribattere alle traiettorie avversarie e da un’ottima Alessia Arciprete, MVP e top scorer dell’incontro con 18 marcature. Numericamente la partita delle biancorosse non si può considerare negativa, ma pesano i 10 muri subiti e la serata no di Carletti in fase offensiva.

La prossima gara ad Olbia rappresenta l’ennesimo crocevia di una stagione complicata ma ancora recuperabile; la testa deve rimanere alta, così come la concentrazione in campo.

