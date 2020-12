Benedizione dal campanile

Don Angelo Oldani, parroco di Ossona, ha avuto infatti la brillante idea di invocare la protezione del Signore da un punto chiave della città, dove il Covid-19 non può arrivare.

La pandemia non ferma lo spirito cristiano del Natale, ma soprattutto, e questo è proprio il caso di dirlo, non ferma nemmeno le benedizioni delle abitazioni, tipiche di questo periodo. Don Angelo Oldani, parroco di Ossona, ha avuto infatti la brillante idea di invocare la protezione del Signore da un punto chiave della città, dove il Covid-19 non può arrivare. Dopo la messa delle 11, nel giorno di Santa Lucia, Don Angelo è salito sul campanile della chiesa di San Cristoforo e, dopo aver intonato la canzone dedicata alla Santa meridionale, martire cristiana durante la grande persecuzione di Diocleziano, ha benedetto i quattro punti cardinali della città. “Discenda la grazia della tua benedizione, perché quanti saranno accolti trovino sempre quel clima di amore e di pace, che è segno della tua presenza”, questa la benedizione richiesta al Signore. Poi gli auguri: “Buon Natale e viva Ossona”.

