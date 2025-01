La REstaurazione di Trump

Un discorso all’insegna della Re-staurazione, così come conosciuta dall’Europa stessa nel 19° secolo, quando all’illuminismo seguì il Congresso di Vienna ed una fervente volontà di ritornare al passato.

È un discorso all’insegna del “Re-”. Trump si insedia alla Casa Bianca e giura come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, pronunciando un’orazione di poco meno di 3000 parole della durata di circa mezz’ora. È un discorso all’insegna della Re-staurazione, così come conosciuta dall’Europa stessa nel 19° secolo, quando all’illuminismo seguì il Congresso di Vienna ed una fervente volontà di ritornare al passato; ai successi trascorsi; alla grandezza sfiorita; al potere insuperabile. Il discorso di Donald Trump spalanca le porte del passato glorioso - che è stato in un preciso frangente e per determinate ragioni, oggi irripetibile -ad una nazione che si illude di poter essere nuovamente quello che era, precludendosi l’idea di costruire quello che deve ancora venire. Così come i grandi regnanti del 1800 tornarono ai propri scranni, altrettanto oggi Donald Trump disegna un futuro di ricostruzione, tanto che le parole maggiormente utilizzate durante il discorso d’insediamento incominciano tutte per “re-” (dall’inglese n.d.r.): riporteremo, ricostituiremo, ripristineremo, ricostruiremo, rimpatrieremo, ritorneremo etc. Un programma di riforme destinato a scontrarsi contro il futuro. Dall’imposizione dei dazi al controllo del canale di Panama; dalle ambizioni sulla Groenlandia alla ridenominazione del Golfo del Messico, fino alla lotta all’immigrazione e al “remain in Mexico”. Davanti ad un futuro che chiede aperture, connessioni, liberalizzazioni, deregolamentazione, innovazioni, ricerca; il ricordo innalza il suo limite in una spirale, che rischia di diventare pericolosa. Se chi governa non guarda avanti e chi vota pensa che il tempo migliore sia quello passato, allora il disallineamento tra le conquiste di oggi e di domani e le politiche atlantiche si intensificherà fino allo strappo definitivo.

