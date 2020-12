Sostegno alle realtà sportive

L'Amministrazione comunale, in un anno difficile, ha messo in campo una serie di aiuti per le associazioni sportive di Vanzaghello. Niente affitto della palestra delle scuole Medie per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Sono un punto di riferimento importante per il paese e per la comunità intera. Le associazioni sportive, un insieme di passione, impegno e grande lavoro e, così, ecco che anche e proprio per queste realtà, in un momento tanto difficile come quello con cui ci stiamo confrontando ormai dall'inizio dell'anno, l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza e il suo sostegno. "In silenzio, infatti, hanno sempre seguito le normative, hanno investito per mettere in sicurezza i loro iscritti, sono ripartite e si sono rifermate senza mai creare polemica e con l'obiettivo di permettere un po' di svago, insegnando disciplina ed educazione ai loro tesserati, piccoli e grandi - ha scritto il sindaco Arconte Gatti - Come governo cittadino, pertanto, abbiamo messo 'nero su bianco' un programma con una serie di aiuti concreti, volti ad agevolarle in questo periodo. Il primo, approvato qualche giorno fa dalla giunta, sarà il comunicare a tutte le associazioni che hanno utilizzato la palestra delle scuole Medie nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre che non verrà chiesta loro nessuna quota di affitto. Un piccolo gesto, che siamo però certi possa essere un primo tassello dal quale costruire le iniziative future".

