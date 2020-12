Una Milano più verde

Tre milioni di alberi entro il 2030. Questo l’obiettivo del progetto '​Forestami', partito lo scorso 21 novembre e rivolto, appunto, al nostro capoluogo.

Tre milioni di alberi entro il 2030. Questo l’obiettivo del progetto '​Forestami', partito lo scorso 21 novembre e rivolto alla città di Milano. In un periodo storico come quello attuale, dove l’inquinamento colpisce ampiamente le grandi metropoli, è importante collaborare per migliorare la qualità della vita, pulire l’aria e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui la pandemia stessa. L’iniziativa è guidata da Stefano Boeri, uno dei più importanti urbanisti del territorio, nonché presidente della Triennale di Milano, e dal suo comitato scientifico, ed è promossa da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano. La possibilità di contribuire al progetto è data anche ai privati e alle aziende. Il sito di 'Forestami' permette, infatti, di donare una somma a scelta a sostegno della forestazione urbana. Come afferma il presidente Boeri, è giunto il momento di cambiare la nostra visione delle grandi città, ripensandole come luoghi di coesistenza di architettura e verde. Questo ideale è simboleggiato dalla sua opera più celebre, il ​Bosco Verticale ​nel quartiere di Porta Nuova. (Foto Franco Gualdoni)

