"Noi, artisti... sospesi"

Diversi artisti si sono riuniti in una protesta pacifica davanti al Piccolo Teatro di Milano. Da mesi, infatti, non percepiscono reddito e uniti chiedono aiuto in questo momento delicato.

È domenica pomeriggio a Milano, e per tutta via Dante echeggiano le note di celebri brani del cinema. La musica proviene dal Piccolo Teatro, uno dei più importanti simboli delle arti dello spettacolo nel centro città, davanti al quale diversi artisti si sono riuniti in una protesta pacifica. Si tratta di musicisti, tecnici delle luci e del suono, attrici, insegnanti di teatro e molti altri, che da mesi non percepiscono reddito e uniti chiedono aiuto in questo momento delicato. “I teatri sono chiusi, ma noi dobbiamo sopravvivere”. È così che si rivolgono alle autorità, in modo particolare all’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, chiedendo un reddito di continuità che possa traghettarli fuori dalla crisi. Anche gli spettatori vengono interpellati. “Se avete bisogno di noi”, recitano gli artisti in un invito alla solidarietà, “Aiutateci. Se sentite la mancanza dell’arte, fate sentire la vostra voce. Anche il più piccolo gesto può fare la differenza”. (Foto Franco Gualdoni)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro