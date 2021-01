Bianco... Monumentale

Dopo anni di inverni freddi, il 2020 ha portato con sé anche la neve. Particolarmente suggestivo in queste condizioni meteorologiche è il Cimitero Monumentale.

Dopo anni di inverni freddi, ma non nevosi, il 2020 ha portato con sé un'ultima sorpresa: la neve. Nei giorni scorsi, infatti, questa ha coperto le strade e gli edifici del nostro capoluogo, rendendo magico un celebre paesaggio di città come quello di Milano. Particolarmente suggestivo in queste condizioni meteorologiche è il Cimitero Monumentale, un’opera architettonica tra le più rappresentative del capoluogo, che non solo dà riposo alle grandi figure milanesi del passato, tra cui si annoverano Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo e Salvatore Quasimodo, ma è ormai diventato esso stesso un simbolo della storia di Milano. È un luogo in cui convivono la nostalgia del passato e la magnificenza dell’arte scultorea. La neve con il suo manto ha reso ancora più drammatica per i turisti la visita al Cimitero. (Foto Franco Gualdoni)

