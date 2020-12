Legnano: parcheggio gratuito

Fino al 6 gennaio saranno in vigore agevolazioni per il parcheggio delle auto nei pressi del centro storico di Legnano. Dall'area Gilardelli al parking Cantoni.

Fino al 6 gennaio saranno in vigore agevolazioni per il parcheggio delle auto nei pressi del centro storico di Legnano. Tra le 8 e le 12.30 e fra le 14 e le 20, la sosta nell’area di via Gilardelli sarà gratuita per la prima ora. Negli stessi orari, quattro ore di permanenza gratis nel parking Cantoni, con ingresso in via Tirinnanzi (nella fascia oraria dell’ora di pranzo la sosta è già gratuita in entrambi i parcheggi). "Con questa misura – spiega il sindaco, Lorenzo Radice – vogliamo favorire il commercio e incoraggiare, ovviamente nel rispetto delle misure anti Covid, la frequentazione della città. Anche da fuori Legnano se, come sembra, la Lombardia sarà presto classificata come zona gialla. Il parcheggio Cantoni, inoltre, è sottoutilizzato. Questa può essere l’occasione per promuovere una possibilità di sosta vicinissima al centro".

