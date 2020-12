2 milioni di euro per piscina autodromo

E' stato depositato in consiglio regionale l'ordine del giorno che stanzia 2 milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione della piscina all'interno del parco di Monza.

E' stato depositato in consiglio regionale l'ordine del giorno che stanzia 2 milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione della piscina all'interno del parco di Monza. Si tratta di un finanziamento per l'intervento, nel Comune di Monza, destinato al recupero della piscina olimpionica che sorge proprio vicino dell'autodromo. "Un emendamento al bilancio di previsione 2021-23 - ha sottolineato l'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi - per un valore di 2 milioni di euro per la riqualificazione della piscina in autodromo. Sono particolarmente soddisfatta di questa proposta perché proviene dal territorio. Il recupero della struttura in autodromo è davvero importante. E' infatti un punto di riferimento per attrarre chi pratica sport in Brianza e in tutta la Lombardia".

