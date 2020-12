Foglie e manine per l'albero

Ormai una vera e propria tradizione per Turbigo. Un albero di Natale 'speciale', grazie all'importante lavoro dei bambini della scuola dell'Infanzia e della Primaria.

La mano, o meglio le mani (tante, tantissime) sono quelle dei bimbi delle scuole dell'Infanzia e della Primaria; un vero e proprio lavoro di squadra, come vuole la tradizione, e che, ancora una volta, li ha visti protagonisti. Perché, ormai, da anni a Turbigo, Natale fa rima con condivisione e, soprattutto, è un'ulteriore occasione di crescita e formazione per i giovanissimi studenti. Forza, allora... c'è da addobbare l'albero che illuminerà e colorerà le prossime feste. "Ci pensiamo noi!", già eccoli di nuovo gli uni affianco agli altri i 'piccoli' artisti per dare vita e forma ai bellissimi capolavori. "Ogni periodo natalizio - spiega la consigliera Angelica Motta - l'albero della nostra comunità segue uno dei diversi temi educativi proposti dalle singole organizzazioni nazionali e mondiali. In questo 2020, dunque, si è scelto di collegarci alla FAO, che ha nominato, appunto, l'anno in corso quale anno internazionale della salute delle piante". E, così, dopo le lezioni in classe, è stata la volta di raccogliere le foglie per realizzare, appunto, gli addobbi. "Un doppio significato, insomma - continua - sia di abbellimento dell'albero, sia per capire l'importanza che le piante hanno per tutti noi. E accanto a questi, inoltre, sono state messe anche delle impronte di piccole mani, altro segno significativo in un Natale, purtroppo, diverso dai soliti a causa dell'emergenza Covid, ma che vuole e deve, comunque, farci riscoprire gli affetti ed il calore delle persone che ci sono care".

