L'esempio della Merkel

Un discorso onesto, semplice, diretto: un esempio di grande lungimiranza politica, analisi delle fonti scientifiche e attenzione alla sua popolazione più che al suo tornaconto.

Un discorso onesto, semplice, diretto: un esempio di grande lungimiranza politica, analisi delle fonti scientifiche e attenzione alla sua popolazione più che al suo tornaconto. Il discorso di Angela Merkel ieri nel Parlamento tedesco è davvero un esempio incredibile che molti politici nostrani dovrebbero prendere ad esempio.

Il discorso di Angela Merkel

Per quanto sia difficile – e so quanto amore è stato messo nel preparare gli stand per il vin brulé e per i waffle – tutto ciò non è compatibile con la regola di poter comprare cibo in strada solo per poi consumarlo a casa. Mi dispiace, mi dispiace dal profondo del mio cuore, ma se il prezzo che dobbiamo pagare è avere 590 morti al giorno, allora non è accettabile. E se gli scienziati ci stanno praticamente implorando di ridurre i contatti per una settimana, prima di poter rivedere i nonni e le persone anziane a Natale, allora forse dobbiamo valutare bene se non sia il caso di anticipare l’inizio delle vacanze scolastiche al 16 invece che al 19 dicembre. Cosa diremo in futuro, guardandoci indietro, se non saremo stati in grado di trovare una soluzione riguardo tre giorni, mentre è in corso un evento epocale? E forse non è giusto rimandare i bambini a casa, ma ci sarà la didattica digitale o qualcos’altro. Io questo non lo so, non è la mia area di competenza e non voglio interferire. Ma voglio dire che se ci saranno troppi contatti adesso, nel periodo che precede Natale, e dovesse finire che questo sarà l’ultimo Natale che passeremo con i nostri nonni, allora avremmo fatto qualcosa di sbagliato. E non lo possiamo permettere.

Le misure in programma

L’Accademia suggerisce un lockdown a due fasi, almeno fino al 10 gennaio. La prima fase, che partirebbe il 14 dicembre, comporterebbe lo smart working obbligatorio e la sospensione della scuola in presenza (per tutti). Per la seconda fase, dal Natale in poi, gli scienziati consigliano di chiudere tutti i negozi e gli esercizi commerciali non essenziali, di vietare i raduni e di allungare le vacanze natalizie di una settimana. Nulla di trascendentale, dunque. Secondo le regole attuali, il Natale e Capodanno si potranno comunque festeggiare in famiglia o comunque in gruppi fino a 10 persone, anche se diversi stati federali hanno già adottato misure più restrittive per le feste.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro