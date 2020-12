L'addio al professor Moderato

Una perdita enorme per tutti. E’ scomparso il cavalier professor Lucio Moderato, psicologo, psicoterapeuta e direttore servizi per l’autismo Istituto Fondazione Sacra Famiglia.

Una perdita enorme per tutti. E’ scomparso il cavalier professor Lucio Moderato, psicologo, psicoterapeuta e direttore servizi per l’autismo Istituto Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Conosciutissimo nel nostro territorio e punto di riferimento per tantissime famiglie. “E’ mancato dopo avere lottato contro il cCovid – scrivono i colleghi sulla pagina Facebook della Fondazione Istituto Sacra Famiglia – Un enorme dolore per noi, per i colleghi che l’hanno conosciuto e apprezzato in questi anni, per le migliaia di famiglie e di bambini, giovani e adulti con l’autismo per cui il professor Moderato la vita senza risparmiarsi mai. Grazie Lucio per quello che hai fatto e per come lo hai fatto”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro