Un decesso e 17 positivi in RSA

Il bilancio attuale tra Inveruno e Furato: 75 i positivi, di cui 6 ricoverati in Ospedale, un nuovo decesso e la conferma di 17 positivà nella RSA cittadina.

Se in termini assoluti si inizia a vedere con un filo di speranza la luce in fondo al tunnel, in termini più specifici rimane la certezza che il virus è ancora presente tra le comunità di Inveruno e Furato. E continua a circolare.

"I concittadini positivi quest’oggi sono 75, di cui 6 ricoverati in strutture ospedaliere del territorio e 5 non domiciliati nel nostro Comune - commenta il sindaco Sara Bettinelli - Purtroppo quest’oggi il portale di Ats ci ha contemporaneamente comunicato la positività di un concittadino ed il suo decesso avvenuto due giorni fa. Ai suoi familiari le nostre più sentite condoglianze. Un nostro concittadino oggi ha ricevuto l’esito del tampone, risultato essere positivo. Quindi è un nuovo concittadino positivo rispetto a ieri. Le persone in quarantena obbligatoria sono 120".

Un capitolo a parte merità la situazione della RSA cittadina.

"Oggi abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale da parte della nostra RSA in merito all’ultima attività di screening svolta che ha visto 17 ospiti risultare positivi al Coronavirus, per la maggior parte al momento asintomatici.

Le famiglie interessate sono state tempestivamente informate.

A loro ed ai nostri concittadini ospiti vogliamo far sentire forte la nostra vicinanza.

La struttura si è immediatamente attivata per gli interventi di isolamento, il rafforzamento della attività di monitoraggio e le comunicazioni ufficiali agli enti preposti, tra cui Ats.

Ci tengo a sottolineare che le comunicazioni tra Comune ed RSA sono costanti, e questo ci ha permesso di seguire fin dall’inizio l’andamento dell’attività di screening e le azioni conseguenti intraprese.

La situazione è monitorata e l’impegno da parte degli operatori della struttura, a cui rinnovo i ringraziamenti, è costante.

La situazione, come vedete, non ci permette di abbassare la guardia".

