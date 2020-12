Arconate Covid: calo significativo dei positivi

Significativo calo dei positivi al Covid-19 ad Arconate. "Siamo ad oggi, infatti - scrive il Comune - a 33 in tutto (-30). Aumentano, poi, i guariti (+35).

Significativo calo dei positivi al Covid-19 ad Arconate. "Siamo ad oggi, infatti - scrive il Comune - a 33 in tutto (-30 rispetto all'ultima rilevazione di domenica scorsa). Di questi, 3 sono ricoverati in ospedale, uno in casa di riposo e gli altri 29 sono in cura presso il proprio domicilio. Aumentano, poi, in maniera importante i guariti, che arrivano a quota 248 (+35). Stabili a 9 i decessi. Nessuna classe delle scuole risulta essere in isolamento. Continuiamo a essere prudenti e a mantenere comportamenti che impediscano la circolazione e la diffusione del virus: distanziamento, mascherine e igienizzazione delle mani".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro