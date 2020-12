Meno casi, ma verso il lockdown

Angela Merkel: "Queste misure non sono sufficienti per superare l’inverno. Si parla troppo del vin brulè e troppo poco degli infermieri e del personale sanitario".

Hanno numeri molto più bassi che in Italia, percentuale di decessi minore e il triplo delle terapie intensive. Eppure. Angela Merkel, ancora una volta, si dimostra una vera politica, coraggiosa, decisa, ma soprattutto lungimirante. Era già accaduto a settembre, tra le prime a riproporre misure di contenimento per il virus, e riaccade ora.

"La situazione sta diventando molto seria: queste misure non saranno sufficienti per superare l’inverno - spiega - In questi giorni si parla troppo del vin brulè e troppo poco degli infermieri e del personale sanitario che si affatica nelle terapie intensive", ha affermato. Il piano di Merkel sarebbe quello di imporre, a partire dal 27 dicembre, un lockdown totale per una o due settimane perché, come sottolineato durante la riunione con i suoi parlamentari, "con la sola speranza non si va avanti". Nell’ultima giornata, secondo i dati forniti dal Robert Koch Institute, la Germania ha registrato 12.332 contagi e 147 vittime. A preoccupare sono soprattutto le terapie intensive che da ottobre sono passate da 360 a più di 4mila posti occupati.

