Da 'Bennati' cesti di qualità

La soluzione ideale per un ottimo regalo di Natale aziendale, vista anche l’impossibilità di organizzare cene ed eventi!

Anche quest’anno Bennati ha selezionato i migliori cesti natalizi: si può scegliere e ordinare online (su www.bennati.com) la confezione preferita, nella versione dolce o salata. La soluzione ideale per un ottimo regalo di Natale aziendale, vista anche l’impossibilità di organizzare cene ed eventi! Abbondanza, prezzo e qualità (con un servizio affidabile e curato), e un aiuto concreto al Banco Alimentare per chi è in difficoltà.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro