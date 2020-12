"Seconda ondata con forza"

Un messaggio dell'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, per ribadire di nuovo il massimo impegno che si è messo in campo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

"Una seconda ondata che la Lombardia ha saputo affrontare e fronteggiare con grande forza". Un messaggio affidato alla sua pagina Facebook per tornare a ribadire, ancora una volta, l'impegno e l'attenzione che la Regione ha messo in campo e sta continuando a portare avanti fin da quando è scattata l'emergenza Covid-19, ormai all'inizio dell'anno. "Ci sono i numeri a testimoniarlo in maniera chiara e precisa", lo dice e lo ripete in maniera forte e chiara l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Partiamo, ad esempio, dal potenziamento del sistema territoriale (siamo arrivati a fare 1 milione e 100 mila tamponi solo a novembre), ancora abbiamo intensificato il rapporto con i medici di medicina generale, quindi sono state più che triplicate le Usca, oltre al rafforzamento del rapporto e della presenza nelle Rsa. Non solo, perché l'esperienza clinica e gestionale maturata negli ospedali ci ha consentito di curare in modo efficace e risolutivo la maggior parte dei lombardi colpiti in queste ultime settimane dal Coronaviurs. Insomma, tanto è stato fatto e tanto andremo avanti a fare, per la salute e la tutela della popolazione".

