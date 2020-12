Un'istanza presentata dal MoVimento 5 Stelle di Parabiago al sindaco e all'Amministrazione comunale. "Organizzare un servizio tamponi gratuiti per i cittadini".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Anche questa volta i cittadini e attivisti del MoVimento 5 Stelle Parabiago provano a portare all'attenzione del sindaco, che non sta attuando politiche per il supporto delle famiglie e delle imprese colpite da Covid, una possibilità di aiuto concreto. Quale? Coinvolgere l'Amministrazione comunale in modo che possa finanziare e organizzare un servizio tamponi per i cittadini (visti i molti casi che ci sono stati qui in città) e per questo abbiamo trasmesso un'istanza.

