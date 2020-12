Celebrazioni in Duomo per non udenti

A cominciare dal Pontificale in occasione dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, le celebrazioni più importanti dell’anno liturgico, presiedute in Duomo dall’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini, saranno tradotte nel linguaggio dei segni e sottotitolate.

A cominciare dal Pontificale in occasione dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, le celebrazioni più importanti dell’anno liturgico, presiedute in Duomo dall’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini, saranno tradotte nel linguaggio dei segni e sottotitolate. È questo l’esito di un accordo tra l’Arcidiocesi di Milano e la Fabbrica del Duomo, voluto dallo stesso Arcivescovo che, già nella lettera pastorale dello scorso anno “La situazione è occasione” e in diversi altri incontri, aveva sollecitato una particolare attenzione affinché fosse favorita la partecipazione alla liturgia delle persone ipoudenti. Scriveva infatti mons. Delpini nella lettera pastorale: “Raccomando tutte quelle attenzioni che favoriscono l’ingresso della gente nelle nostre chiese: come può essere attraente una celebrazione se ci sono ostacoli per chi vuole parteciparvi?”. Grazie all’accordo, nelle Messe supportate da questo servizio, nei quattro maxischermi posti nelle navate centrali e negli altri 10 monitor che compongono il circuito di trasmissione interno della cattedrale, i non udenti potranno vedere insieme alle immagini l’interprete che tradurrà tutte le parti della celebrazione: il rito, l’omelia e i canti. A beneficio di coloro che non conoscono il LIS (Linguaggio dei segni), a fondo schermo scorreranno anche i sottotitoli. Le Messe nel linguaggio dei segni e sottotitolate saranno inoltre trasmesse in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming dal portale della diocesi www.chiesadimilano.it.

Il servizio di traduzione per i non udenti è previsto per queste celebrazioni:

- Martedì 8/12: Pontificale solennità Immacolata Concezione

- Venerdì 25/12: Pontificale nella solennità del S. Natale

- Mercoledì 6/1: Pontificale Epifania

- Domenica 21/2: Celebrazione nella I Domenica di Quaresima

- Domenica 28/3: Domenica delle Palme

- Giovedì 1/4: Santa Messa nella Cena del Signore

- Venerdì 2/4: Passione e Deposizione del Signore

- Sabato 3/4: Veglia Pasquale e celebrazione sacramenti per i catecumeni

- Domenica 4/4: Pontificale Pasqua

- Domenica 15/8: Pontificale Assunzione della B.V. Maria

