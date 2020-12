"Auguri Teresa": 100 anni

Teresa Stefanetti, cittadina di Casorezzo, ha raggiunto l'invidiabile traguardo del secolo di vita. Tanti gli auguri che le sono arrivati da tutto il paese.

Molti sognano di raggiungere il traguardo, pochi, per l'implacabile legge della vita, vi riescono. Teresa Stefanetti, cittadina di Casorezzo, è tra coloro che sono riuscite ad arrivare al compimento del centesimo anno di età. Tanti, allora, gli auguri che le sono pervenuti oltre a quelli dei parenti, e anche il sindaco PierLuca Oldani ha voluto esprimerle le sue felicitazioni: "E' una giornata importante per Casorezzo - spiega - festeggiamo la signora Teresa Stefanetti che compie cento anni, è un bel segno di speranza questo e un importante insegnamento, la signora Teresa ci dimostra che si possono superare anche i momenti difficili e che poi tornano quelli piacevoli e di questo la ringraziamo". Auguri di cui il primo cittadino si è fatto portavoce a nome di tutti i casorezzesi che, una volta di più, coltiveranno in cuor loro l'aspirazione a eguagliarla.

