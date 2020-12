Test e tamponi anche ai non residenti

Test sierologici e tamponi anche per i cittadini non residenti ad Arconate. L'importante servizio, con il laboratorio 'Ames', partito proprio agli inizi della settimana nel paese del nostro territorio, è stato ampliato, appunto, pure a coloro che arrivano da fuori.

Test sierologici e tamponi anche per i cittadini non residenti ad Arconate. L'importante servizio, con il laboratorio 'Ames', partito proprio agli inizi della settimana nel paese del nostro territorio, è stato ampliato, appunto, pure a coloro che arrivano da fuori. "Vogliamo ricordare, nuovamente, che l'iniziativa è attiva fino al 13 dicembre, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 presso il Centro Anziani e Pensionati, con ingresso in via Beata Vergine. Quindi, il costo del test sierologico è di 24,50 euro, mentre il tampone 50 euro. Prenotazioni solo online al seguente link: http://www.centroames.it/sierologico-arconate/ e pagamento soltanto tramite POS il giorno dell’esame. I referti arriveranno, infine, via mail entro 48 ore. E chi risulta positivo al sierologico è obbligato, secondo i protocolli sanitari vigenti, a sottoporsi al tampone molecolare e riceverà direttamente un link dal laboratorio per prenotarsi".

