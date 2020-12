La comunità piange Bruno Stucchi

Personaggio assai noto e conosciuto in paese, è venuto a mancare Bruno Stucchi, figlio del celebre medico e fotografo Carlo.

Una notizia che nessuno si aspettava, tanto più in un anno così difficile come questo: è venuto a mancare oggi, giovedì 3 dicembre, Bruno Stucchi. Personaggio assai noto e conosciuto in paese, per la sua schiettezza ed ironia (a volte pungente), che soprattutto sui social lo portavano a dialogare e confrontarsi con la comunità. Nato nel 1945 ha contratto il Covid-19 alcune settimane fa. Il ricovero al Sacco sembrava lo stesse aiutando a guarire, ma un aggravamento della polmonite è stato fatale.

Figlio del celebre ricercatore, medico e fotografo Carlo Stucchi ha collaborato per diversi anni con il Museo Storico Civico di Cuggiono nella salvaguardia dell'importante lavoro del padre. Laureato a Losanna in fisica, ha lavorato per molti anni alla SP Micro Elettronica prima ad Agrate e poi a Settimo Milanese. La comunità cuggionese si stringe nelle condoglianze alla famiglia, unendosi al dolore per questa perdita.

