"Familiare in ospedale"... Occhio alla truffa

La telefonata direttamente a casa: "Un suo caro è in ospedale; venga, subito, con dei vestiti". E quando uscite, ecco che i malviventi entrano nella vostra abitazione e rubano tutto.

La telefonata che arriva direttamente a casa, dall'altra parte della cornetta qualcuno che dice che un vostro parente è in ospedale e che ha bisogno che gli portiate, subito, dei vestiti. Ma occhio... è una truffa. Già, perché mentre voi uscite di corsa per raggiungere, appunto, il familiare, ecco che i malviventi entrano nell'abitazione, portandosi via tutto quello che trovano. "Fate attenzione", insomma, e, se doveste ricevere una simile chiamata, non fate ciò che vi chiedono e contattate, immediatamente, le Forze dell'ordine. L'appello è stato lanciato, proprio nelle scorse ore, anche nel nostro territorio; un messaggio e un invito alla popolazione, affinché si tenga alta la guardia e, grazie al passaparola, si informi il più possibile la cittadinanza. "Ricordate - concludono - segnalate sempre telefonate o visite sospette. Meglio togliersi il dubbio ch rischiare di essere vittime di un raggiro".

