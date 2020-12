Pannelli solari in Municipio

Il Municipio di Casorezzo sta per andare incontro a una novità significativa, ovvero l'installazione sul suo tetto di un impianto di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Più funzionale, ma anche più ecologico. Il Municipio di Casorezzo sta per andare incontro a una novità significativa, ovvero l'installazione sul suo tetto di un impianto di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'intervento 'pesa' per un importo complessivo di 70 mila euro e si avvale dei contributi concessi dallo Stato nel quadro della realizzazione di opere, come si evince dalla delibera, di "Efficientamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". Tutto nell'ottica di uno "sviluppo territoriale sostenibile". L'impianto avrà una potenza inferiore ai 20 kilowatt e la giunta del sindaco Pierluca Oldani ne ha dato il via libera alla progettazione definitiva ed esecutiva. Uno degli edifici sensibili di Casorezzo si veste quindi di un'armatura ecologica destinata a generare benefici sul piano ambientale ed economico.

