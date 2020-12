Ciapparelli Cavaliere del Carroccio

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, in veste di Supremo Magistrato del Palio, con il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Giuseppe La Rocca, e il presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi, ha deciso di nominare nuovo Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli.

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, in veste di Supremo Magistrato del Palio, con il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Giuseppe La Rocca, e il presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi, ha deciso di nominare nuovo Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli. Classe 1955, già capo reparto alla Franco Tosi, Ciapparelli vanta un curriculum paliesco di notevole spessore. Gonfaloniere per diversi anni, è scudiero nel 1984 e nel 1985. Dal 1992 al 1999/2000, su incarico dei Magistrati, ricopre il ruolo di Maestro d’Armi. Dal 1995 sovrintende al rifacimento dei costumi comunali per la sfilata storica. Dal 2001 al 2004 è Capitano della Contrada San Bernardino. Dal 2012 al 2015, sempre in Collegio come consigliere, ricopre anche la carica di Presidente della Commissione Costumi. Nel 2019/2020 è consigliere nel Direttivo del Collegio.

