Viale Villoresi di nuovo a doppio senso

Al centro di dibattiti i discussioni, la strada, visto che i lavori volgono al termine, da mercoledì 2 dicembre tornerà nuovamente a doppio senso di marcia.

L'arteria è tra le più 'chiacchierate' sotto il cielo di Nerviano tanto da avere dato luogo più volte ad aspri dibattiti in consiglio comunale. Tutti concentrati su una domanda precisa: viale Villoresi è preferibile a senso unico o doppio senso? Nella prima direzione era andata una raccolta di firme promossa da alcuni residenti e volta a chiedere all'Amministrazione comunale l'adozione di una soluzione sperimentale verso via Milano-Sempione, nella seconda il pronunciamento dell'Amministrazione. Che, per consentire una serie di lavori di miglioria, aveva temporaneamente introdotto il senso unico. Ma, visto che i lavori volgono al termine, da mercoledì 2 dicembre farà la sua ricomparsa il doppio senso. "In questi giorni - sottolinea il primo cittadino Massimo Cozzi - si sta realizzando la propedeutica segnaletica orizzontale e verticale essenziale per il ripristino della viabilità in tal senso, questo non vuol dire naturalmente che il cantiere sia terminato, anche se siamo nella parte finale dello stesso". Un'operazione svolta, rivendica Cozzi, "Mantenendo fede a quanto sempre affermato", cioè alla volontà di tenere il doppio senso. Cozzi specifica nei dettagli quale sia lo stato di avanzamento dei lavori: "Si sta procedendo con l'ordine dell'arredo urbano e delle piante - spiega - per valorizzare nel modo adeguato il principale viale d'ingresso dal paese e nei primi mesi dell'anno prossimo , con l'arrivo e la posa di quanto ordinato, si concluderà definitivamente l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del viale". Elementi distintivi del nuovo volto del viale sono l'introduzione della zona 30, la rimozione di piante ammalorate, il potenziamento dell'illuminazione con i quali la giunta Cozzi conta di conferirgli un irrobustimento in termini di sicurezza. Il primo cittadino non si nasconde che le opere programmate comporteranno qualche disagio del quale si scusa con residenti ed esercenti attività commerciali. "Ma siamo sicuri - conclude - che una volta terminato nella totalità l'intervento si sia raggiunto l'obiettivo di valorizzare e mettere in sicurezza il viale". Un orientamento destinato, comunque, a mantenere la distinzione manichea tra favorevoli all'attuale assetto e sostenitori della necessità del senso unico.

