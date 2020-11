Villa Cortese: vaccini influenza

I cittadini di Villa Cortese che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale sono oltre 400. Un numero certamente importante. E ora il Comune sta studiando per i test e tamponi Covid.

Che la necessità fosse avvertita lo testimonia prima di tutto il numero di coloro che vi si sono sottoposti. I cittadini di Villa Cortese che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale sono oltre 400. A organizzare il servizio è stata l'Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Barlocco a braccetto con l'Asst Milanese. "La giornata - spiega lo stesso primo cittadino - è stata dedicata alle persone con patologie croniche e over 65". Tutto nel rispetto delle misure di sicurezza contemplate dalla normativa anti Covid. "I citattidini coinvolti - sottolinea ancora Barlocco - hanno seguito un percorso d'accoglienza presso il cortile del Municipio e all'interno della sala civica per proseguire nella nuova sala polifunzionale adibita, per l'occasione, a sala vaccinazione". A effettuare il servizio è stata un'equipe composta dai medici Domenico Arensi, Lorena Falabretto e Marianna Santoro. L'assessore Giambattista Bergamaschi evidenzia l'esito positivo della giornata, ringraziando anche i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa, ovvero Protezione Civile, Croce Azzurra, Mutua Medica e dipendenti comunali. E ha ribadito la disponibilità del Comune "Qualora vi dovessero essere ulteriori opportunità ad ospitare altre iniziative legate alla campagna vaccinale nonchè a supportare i medici del territorio". Allo studio, prosegue il vicesindaco di piazza Carroccio, vi è anche "La possibilità di attivare sul territorio l'effettuazione di test Covid e tamponi, un'ulteriore iniziativa non semplice da gestire che vorremmo mettere in campo con le dovute attenzioni in modo che possa essere realmente utile alla cittadinanza".

