Covid Robecchetto: altri segnali di miglioramento

Ancora segnali di miglioramento a Robecchetto con Induno e Malvaglio per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. "Il numero delle persone positive, infatti, è calato, anche se solo di 2 unità, attestandosi a 106 - scrive il sindaco Giorgio Braga - Attenzione, questo non significa che il Coronavirus, causa della pandemia che stiamo vivendo, sia scomparso: il numero delle persone positive deriva dalla somma dei nuovi casi a quelli già esistenti, cui vanno sottratti le persone guarite, infatti il numero totale delle persone colpite, a partire da questa primavera, è aumentato arrivando a 230. Poche sono le persone ricoverate e di esse nessuna mi risulta in terapia intensiva, però, purtroppo, devo anche segnalare il decesso di una persona anziana, non ricoverata, interessata dal Covid-19".

