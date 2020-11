Presepe per portare via il Covid

Sara Pinto, storica commerciante di Busto Arsizio, ha allestito uno splendido presepe animato all’interno delle vetrine del suo negozio. C'è anche una teleferica per portare via il Covid.

Un’iniziativa davvero speciale per riscoprire speranza e magia del Natale anche nell’anno del Covid19: Sara Pinto, storica commerciante di Busto Arsizio, ha allestito uno splendido presepe animato all’interno delle vetrine del suo negozio che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele, ma accanto alla capanna della Natività, ai pastori con le loro pecorelle lanuginose e a tante statuine che rappresentano arti e mestieri della tradizione, ha pensato di installare una piccola teleferica perfettamente funzionante, sui cui seggiolini ha fatto 'accomodare' un modellino del Coronavirus. Come ha scritto in una dolcissima letterina esposta sulla vetrata laterale, l’idea è quella di trasportare il virus in continuazione su e giù dalla montagna fino a sfinirlo, in modo che si indebolisca abbastanza da essere debellato per sempre da scienziati e virologi. L’instancabile ultraottantenne commerciante di Busto ha pensato anche di coinvolgere tutta la cittadinanza in una raccolta di pensieri e desideri, che potranno essere depositati da grandi e piccini nella sua speciale cassetta postale posizionata accanto alla porta del negozio o essere inviati via mail a sara [dot] pinto [at] libero [dot] it: Sara ha promesso di preparare per tutti una bella sorpresa per la fine delle festività natalizie, in modo che sia di buon auspicio per l’anno nuovo. Un saluto particolare è stato rivolto alla promotrice di questa bella iniziativa dall’assessore Paola Magugliani, fautrice dei grandi eventi dello scorso Natale a Busto, che ha voluto ringraziare al telefono la signora Pinto per il grande impegno profuso per dare lustro e rendere più accogliente una delle piazze più discusse del centro cittadino; l’Assessore ha espresso anche un ulteriore ringraziamento nei confronti di Royal Time per la passione con la quale comunica da sempre tutte le iniziative organizzate in città. Prendete carta e penna o passate qualche minuto del vostro tempo al computer per scrivere i vostri messaggi, in attesa di scoprire quale nuova magia la signora Pinto ha in serbo per tutti!

