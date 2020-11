Inveruno: ancora due decessi Covid

Aumentano le guarigioni, "ma non abbassiamo la guardia!". Purtroppo, ieri, ancora 2 decessi per Covid a Inveruno. I positivi attuali sono 195 e 338 i cittadini in quarantena.

Notizie buone e notizie dolorose. Vi è grande alternanza di emozioni in questa fase della seconda ondata di Coronavirus, perchè se è vero che gli indici fanno sperare, la situazione non è ancora rosea.

"Purtroppo partiamo da una di quelle notizie difficili da comunicare: 2 nostri concittadini positivi oggi sono deceduti - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Ho provveduto a sentire le famiglie, a cui ho portato le condoglianze di tutti noi.

I concittadini positivi sono 195, di cui 8 ricoverati ed 8 non domiciliati nel nostro Comune. I concittadini che oggi hanno ricevuto l’esito positivo al tampone, quindi nuovi positivi, sono 9.

338 sono le persone in quarantena obbligatoria.

18 sono i concittadini che per esito negativo del tampone di verifica o per decorrenza dei 21 giorni, di cui gli ultimi 7 senza sintomi, sono guariti.

I concittadini positivi per fasce d’età:

0-10: 5

11-20: 20

21-30: 17

31-40: 21

41-50: 37

51-64: 50

da 65: 45

Questa situazione non ci permette di abbassare la guardia, anzi! Continuiamo a fare squadra!"

