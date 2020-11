Arconate: test e tamponi Covid

Covid: test sierologici e tamponi ad Arconate. Si comincerà il prossimo 30 novembre e si andrà avanti fino al 13 dicembre presso il salone polivalente del Centro Anziani e Pensionati.

Covid: test sierologici e tamponi ad Arconate. Si comincerà il prossimo 30 novembre e si andrà avanti fino al 13 dicembre. Il servizio, gestito dal laboratorio 'Ames', verrà effettuato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16.30. Chi può partecipare? I cittadini residenti o domiciliati in paese, personale comunale e scolastico ed è su base volontaria (con la popolazione che potrà scegliere se fare il test sierologico con prelievo ematico e/o il tampone molecolare. Dove? Presso il salone polivalente del Centro Anziani e Pensionati, ingresso da via Beata Vergine. Per partecipare, poi, servirà prenotarsi solo online a link http://www.centroames.it/sierologico-arconate. Infine, i costi sono 24,50 euro per il test sierologico e 50 euro per il tampone molecolare (pagamento solo tramite Pos il giorno dell'effettuazione dell'esame; non sono ammessi i contanti). E per i referti? L'esito arriverà via mail dal laboratorio entro 48 ore. Chi risulterà positivo al test sierologico riceverà un link dedicato per prenotare il tampone molecolare, obbligatorio secondo le disposizioni normative vigenti.

